Владимир Путин заявил о контроле талибов над обстановкой в Афганистане

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам главы государства, за обстановкой в стране следит «Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Российский лидер назвал сложной ситуацию в восточной стране и подчеркнул, что ее контролируют талибы. Также Путин выразил уверенность, что необходимо помочь афганцам. В частности, разблокировать деньги государства в гуманитарных целях в европейских банках.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал «Талибан» решающей политической силой в Афганистане. Представители движения не позволят запустить гражданскую войну внутри государства, убежден социолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.