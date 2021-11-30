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Владимир Путин заявил о контроле талибов над обстановкой в Афганистане

Политика
Владимир Путин заявил о контроле талибов над обстановкой в Афганистане
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане. По словам главы государства, за обстановкой в стране следит «Талибан»1 (движение признано террористическим и запрещено в РФ).

Российский лидер назвал сложной ситуацию в восточной стране и подчеркнул, что ее контролируют талибы. Также Путин выразил уверенность, что необходимо помочь афганцам. В частности, разблокировать деньги государства в гуманитарных целях в европейских банках.

Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей назвал «Талибан» решающей политической силой в Афганистане. Представители движения не позволят запустить гражданскую войну внутри государства, убежден социолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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