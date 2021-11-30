Путин поддержал намерение Байдена баллотироваться на новый срок в США

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин прокомментировал желание главы Белого дома Джо Байдена баллотироваться на новый срок в будущем.

Речь об этом зашла на инвестиционном форуме «Россия зовет», где глава государства принял участие в пленарной сессии. По словам Путина, он поддерживает это решение Байдена.

«Сделал он абсолютно правильно. Потому что если сейчас уже начать готовиться к выборам в США, управляемость страной в значительной степени пострадает», — поделился мнение глава государства.

По его мнению, Байден не нуждается в его оценках. Также Путин отметил, что его собственное переизбрание вряд ли является целью России.

Ранее Путин ответил на вопрос, планирует ли он баллотироваться на новые президентские выборы. По его словам, согласно законодательству РФ, он имеет право это сделать.