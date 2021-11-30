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Первый канал запустит «Поле чудес» в новом формате

Общество
Первый канал запустит «Поле чудес» в новом формате
пресс-служба первого канала  /  Максим Ли

Москва, 30 ноября. Руководство Первого канала решило запустить популярную программу «Поле чудес» в новом формате. Об этом сообщила его пресс-служба.

Первый канал не будет продлевать контракт с телекомпанией «ВИД», которая занималась производством шоу. Его не удовлетворили условия, которые были предложены в новом соглашении.

«Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — говорится в сообщении.

Еще в начале октября стало известно об изменении интерьера студии шоу «Поле чудес». Тогда появились декорации в виде разноцветных витражей. В привычном виде остались знаменитый барабан и табло со словами.

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