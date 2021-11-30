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Путин ответил на слухи о вводе российских войск на Украину

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:43
Армия
Путин ответил на слухи о вводе российских войск на Украину
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Слухи о якобы вводе войск ВС РФ на Украину распространялись еще в начале года, но ничего подобного не произошло, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отреагировал на заявления некоторых западных стран о том, что Москва якобы готовит «вторжение» на Украину. По словам Путина, нужно сосредоточиться на налаживании отношений, чтобы никто не испытывал угроз.

«Дело не в том, чтобы вводить там войска, не вводить, воевать, не воевать. А дело в том, чтобы наладить отношения: по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности. Вот если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать», — объяснил Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!».

Ранее президент РФ говорил, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Киева. Он назвал алармистскими сообщения западных СМИ о якобы готовящемся российском «вторжении».

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