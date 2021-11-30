Президент России поручил правительству разработать новый налоговый вычет для инвесторов

Москва, 30 ноября. Глава государства Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», поднял тему налоговых вычетов для инвесторов. О его инициативе рассказывает издание «ФедералПресс».

Политик дал поручение для чиновников: они должны создать новый стимулирующий инструмент для привлечения инвестиций. Он призвал рассмотреть в таком качестве вопрос вычета НДФЛ.

«Правительство должно проработать предложения по вычету НДФЛ для россиян, вкладывающихся в ценные бумаги на долгий срок», — сказал он.

Он не уточнил, какой именно срок подразумевается. Однако президент подчеркнул, что вкладчикам должна быть гарантирована защита их вложений, а их интересы должны быть под охраной государства.