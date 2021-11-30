Путин заявил, что имеет право избираться на новый президентский срок

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке.

Речь об этом зашла на инвестиционном форуме «Россия зовет», где глава государства принял участие в пленарной сессии. Как отметил Путин, он имеет право избираться на новый срок согласно законодательству РФ.

«Буду ли я это делать или нет, я пока не решил. Мое переизбрание — не цель для России», = подчеркнул он.

Ранее Путин поделился своим представлением идеального мира. В нем средства личной гигиены не приносят вреда окружающей среде, а самолеты не загрязняют атмосферу, сказал он.