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Путин заявил, что имеет право избираться на новый президентский срок

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:35
Политика
Путин заявил, что имеет право избираться на новый президентский срок
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке.

Речь об этом зашла на инвестиционном форуме «Россия зовет», где глава государства принял участие в пленарной сессии. Как отметил Путин, он имеет право избираться на новый срок согласно законодательству РФ.

«Буду ли я это делать или нет, я пока не решил. Мое переизбрание — не цель для России», = подчеркнул он.

Ранее Путин поделился своим представлением идеального мира. В нем средства личной гигиены не приносят вреда окружающей среде, а самолеты не загрязняют атмосферу, сказал он.

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