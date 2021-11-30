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Заварухин заменил Питерса на посту главного тренера «Автомобилиста»

Спорт
Заварухин заменил Питерса на посту главного тренера «Автомобилиста»
ТАСС  /  Кухмарь Кирилл

Екатеринбург, 30 ноября. Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил имя нового главного тренера команды. Им стал Николай Заварухин, который пару лет назад работал с клубом.

Заварухин пришел на пост главного тренера на замену Билла Питерса. Контракт с новым наставником рассчитан до 30 апреля 2023 года.

«Помогать Николаю Заварухину в тренерском штабе нашей команды будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селиверстов», — говорится в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Команда из Екатеринбурга занимает восьмое место в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). После 34 игр у «Автомобилиста» 33 очка, пишет RT.

Ранее журналист ESPN Виктория Матиаш поблагодарила россиянина Александра Овечкина за невероятную игру. По ее мнению, спортсмен привлекает людей к хоккею.

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хоккей автомобилист заварухин
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