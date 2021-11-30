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Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США
Общество
Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США
Федеральное агентство новостей  / 

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников расскажут о фактах похищения россиян с территорий третьих стран и последующей незаконной экстрадицией в США. Яркий пример — история Миры Тэрада, произошедшая на территории Финляндии.

На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» Тэрада и Мельников расскажут, как правительство Финляндии, нарушив собственное законодательство, исполнило преступные указания американских спецслужб. Была направлена жалоба на эти действия в посольство Финляндии в России в адрес одного из руководителей страны. Правозащитники подчеркивают — Финляндия как выдающая страна несет полную ответственность за последующие нарушения прав выдаваемых граждан в США, даже если эти действия санкционированы Вашингтоном.

Ситуацию в эфире медиацентра по видеосвязи прокомментируют:

  • Александр Суржин, к.ю.н., специалист в области международного права, международный консультант Совета Европы (Страсбург);
  • Руди Дэвис, правозащитник, христианский активист (США).

Пресс-конференция состоится в четверг, 2 декабря, в 16:00.

Миру Тэрада задержали в Финляндии по ложному обвинению в 2018 году. Затем незаконно экстрадировали в США, где ее позже оправдали. В американской тюрьме Тэрада провела 888 дней, из которых более четырех месяцев — в заключении уже после окончания отбытия срока наказания из-за незаконных действий сотрудников правоохранительных органов США.

Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США
pxhere.com / PxHere

После долгих разбирательств ей удалось вернуться в Россию, где она возглавила Фонд борьбы с репрессиями. Задача организации — защита людей, чьи права были нарушены правоохранительными, судебными и тюремными органами, а также предотвращение преступлений против прав и свобод человека во всем мире.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы на мероприятии. Их также можно прислать заблаговременно в WhatsApp +79006216038. Мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы предлагаем коллегам использовать фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +7 999 214 8054, +79006216038.

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