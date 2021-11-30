Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США

Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников расскажут о фактах похищения россиян с территорий третьих стран и последующей незаконной экстрадицией в США. Яркий пример — история Миры Тэрада, произошедшая на территории Финляндии.
На пресс-конференции в медиацентре «Патриот» Тэрада и Мельников расскажут, как правительство Финляндии, нарушив собственное законодательство, исполнило преступные указания американских спецслужб. Была направлена жалоба на эти действия в посольство Финляндии в России в адрес одного из руководителей страны. Правозащитники подчеркивают — Финляндия как выдающая страна несет полную ответственность за последующие нарушения прав выдаваемых граждан в США, даже если эти действия санкционированы Вашингтоном.
Ситуацию в эфире медиацентра по видеосвязи прокомментируют:
- Александр Суржин, к.ю.н., специалист в области международного права, международный консультант Совета Европы (Страсбург);
- Руди Дэвис, правозащитник, христианский активист (США).
Пресс-конференция состоится в четверг, 2 декабря, в 16:00.
Миру Тэрада задержали в Финляндии по ложному обвинению в 2018 году. Затем незаконно экстрадировали в США, где ее позже оправдали. В американской тюрьме Тэрада провела 888 дней, из которых более четырех месяцев — в заключении уже после окончания отбытия срока наказания из-за незаконных действий сотрудников правоохранительных органов США.
После долгих разбирательств ей удалось вернуться в Россию, где она возглавила Фонд борьбы с репрессиями. Задача организации — защита людей, чьи права были нарушены правоохранительными, судебными и тюремными органами, а также предотвращение преступлений против прав и свобод человека во всем мире.
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