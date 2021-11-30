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Жительнице Брянской области за выращивание мака дали условный срок
Происшествия
Жительнице Брянской области за выращивание мака дали условный срок
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Брянск, 30 ноября. Жительница Дубровского района Брянской области признана судом виновной в выращивании мака.

Как пояснили в Дубровской районной прокуратуре, 60-летняя жительница деревни Пеклино занималась незаконным выращиванием в особо крупном объеме растений, содержащих наркотические вещества, сообщает РИА «Стрела».

Уточняется, что обвиняемая выращивала мак на своем приусадебном участке, полицейские изъяли у нее 200 кустов этого растения. Суд приговорил нарушительницу к 2,5 года лишения свободы условно.

Ранее ФАН сообщал, что оперуполномоченные отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Ковровский» задержали 33-летнего жителя Коврова. Его заподозрили в сбыте наркотиков в крупном размере.

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суд наркотики приговор
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