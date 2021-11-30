Путин: у России в ближайшее время появится новое гиперзвуковое оружие

Москва, 30 ноября. Российский лидер Владимир Путин анонсировал появление нового гиперзвукового оружия морского базирования на вооружении ВМФ РФ.

По словам президента, новая морская гиперзвуковая ракета с максимальной скоростью 9 Махов будет поставлена на вооружение флота в начале 2022 года. При этом Путин подчеркнул, что разработка Россией подобного оружия является вынужденной мерой. Таким образом страна реагирует на действия со стороны Запада.

«Мы сейчас испытали успешно, и с начала года у нас будет на вооружении уже новая гиперзвуковая ракета морского базирования», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что новейшие противокорабельные ракеты «Циркон» позволили Москве одержать уверенную победу над США в гиперзвуковой гонке. До конца текущего года Минобороны РФ планирует провести пять пусков в рамках испытаний боеприпасов.