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Путин указал на стремление России отстаивать суверенитет, не строя «крепостные стены»

Политика
Путин указал на стремление России отстаивать суверенитет, не строя «крепостные стены»
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Российская Федерация всегда стремилась бороться за национальный и экономический суверенитет, однако она не намерена отгораживаться от всего мира «крепостными стенами». Об этом заявил президент Владимир Путин.

В рамках форума «Россия зовет» глава государства подчеркнул, что Москва нацелена на повышение собственной независимости и уровня жизни граждан. Путин добавил, что отказываться от избранного курса не намерен и нацелен на сотрудничество со странами «там, где нужно».

«Мы не стремимся создавать крепостей и жить за крепостными стенами, мы просто повышаем уровень своего суверенитета, в том числе и экономического. Будем стремиться к этому и дальше», — заявил Владимир Путин.

Путин выступает на инвестиционном форуме «Россия зовет», проходящем в онлайн-формате с 30 ноября по 1 декабря. Основная заявленная тема мероприятия — «Переосмысляя приоритеты в сторону устойчивого развития».

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