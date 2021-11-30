Журналист Малькевич: Кто руками антиваксеров развязывает у нас «гражданскую войну»

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич в авторской колонке для ФАН предупреждает об опасности, в которой, с его точки зрения, может оказаться наша страна в связи с действиями тех, кто выступает против государственных мер по борьбе с пандемией COVID-19. Напоминаем, авторские колонки — личное мнение авторов, которое может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Кто руками антиваксеров развязывает у нас «гражданскую войну». Колонка Александра Малькевича

На мой взгляд, на наших глазах в соцсетях фактически разворачивается настоящая «гражданская война». Эта «война» идет по определенной системе, и участвуют в ней не боты, а живые люди — наши с вами сограждане. Их умело вовлекают в жесткую структуру, заряженную на продвижение повестки, цель которой — поставить все наше общество на уши.

Это, так сказать, преамбула. А теперь — подробнее.

Навстречу 2024 году

В последнее время многие аналитики, в том числе те, с которыми я постоянно сотрудничаю, фиксируют взрывной рост радикализированных публикаций в соцсетях, основная тема которых — непризнание антиковидных мер, принимаемых нашим государством. Речь идет об интернет-активности тех, кого принято называть антипрививочниками или антиваксерами. Все эксперты, с которыми я общаюсь, обращают внимание — основной путь продвижения такого контента в значительной степени идентичен кампании по «непризнанию» итогов думских выборов, как это имело место в сентябре.

Сам я тоже наблюдаю такую тенденцию. Все эти антиваксерские чаты, антипрививочные каналы в Telegram — с моей точки зрения, это некий аналог Nexta (Telegram-канал, признанный в Белоруссии экстремистским. — Прим. ФАН), только с другой тематикой.

А теперь давайте поразмышляем — для чего может быть запущена вся эта кампания?

Федеральное агентство новостей /

То, что происходит сейчас под лозунгами движения антиваксеров, — это, на мой взгляд, очень серьезно. Я неоднократно об этом говорил и повторю еще раз: с моей точки зрения, конечная цель организаторов этой кампании — март 2024 года, президентские выборы в России, к которым, и это для меня очевидно, наши недруги готовятся заранее.

И я, как профессионал, даже завидую пиарщикам, которые работают против нас. Посмотрите, какой у наших зарубежных «доброжелателей» широченный полигон для творчества! Они внимательно отслеживают все, что происходит в России, мониторят повестку и всегда готовы бить в больные точки. Любая болезненная тема в социальной жизни нашей страны немедленно используется. Буквально за считанные часы мобилизуются «армии», чтобы раскачать как можно больше людей.

Не надо думать, что антипрививочная тема менее опасна, чем какая-то политическая повестка, мол, ей не стоит уделять слишком много внимания. Нет, по моим наблюдениям — это координируемая извне реально существующая жесткая структура, разветвленная по всем российским регионам, в которую буквально ежечасно вовлекаются сотни, если не тысячи новых адептов.

Вот пример: к знаменитому посту в Telegram спикера Госдумы Вячеслава Володина по поводу законов о QR-кодах на данный момент оставлено уже более 680 тысяч комментариев. С моей профессиональной точки зрения — такое количество реальных людей, которые могли бы физически написать все эти комментарии, набрать невозможно. Тем не менее под этим постом, как показывает анализ, отметились не только боты, но и живые люди, которые, похоже, работали по определенной схеме, оставляя десятки комментариев за один раз. Что именно все это напоминает, я сейчас объясню.

Федеральное агентство новостей /

Отголоски украинского Майдана

Знающие люди, прошедшие через горнило украинских событий 2013-2014 годов (предшествовавших госперевороту в Киеве зимой 2014 года. — Прим. ФАН), говорят, что они с отчаянием наблюдают за тем, что сегодня творится в российских соцсетях. Они указывают: ребята, все это уже было у нас, на Украине, на нас они потренировались, а теперь идут к вам!

Они предупреждают: посмотрите что происходит! Формируются сети из многих тысяч людей, в которые внедряют сотни агрессивных активных «товарищей», которые убеждают других участников выходить на улицы под знаменами неких «лидеров». Да и «лидеры» эти начинают чувствовать определенный драйв — дескать, готовы вести вас «в последний и решительный бой»!

Под эти знамена, как показывает опыт, всегда найдутся желающие встать из числа тех, кто горит желанием «отомстить» власти. А там и «сакральные жертвы» подоспеют: кого-то выгнали с работы за отказ прививаться, с кем-то что-то «плохое» случилось после прививки и так далее — все популярные темы антиваксерских форумов и чатов. Так что появление значительного количества тех, кто под этими лозунгами будет готов выходить на улицы, — это, на мой взгляд, вопрос времени.

Предварительные выводы

Давайте подведем некоторые итоги. К сожалению, на мой взгляд, никакого сплочения в нашем обществе нет. И это серьезная опасность. Нет достаточно прочных границ, защищающих наш информационный суверенитет. И это тоже не может не вызывать беспокойства. Меня пугает, что при помощи различных информационных вбросов в незащищенные лакуны фактически вбиваются клинья. Думаю, цель тех, кто стоит за этим, — в оставшиеся до 2024-го два с половиной года как можно сильнее раскачать российское общество, представить нашу власть как «вселенское зло», а главное — сделать так, чтобы поддерживать власть стало не только немодно, но и просто опасно.

Особенно тревожно, что наши недруги умело бьют по самым разным стратам. Ведь нередко антиваксеры — основные противники вакцинации и QR-кодов — это государственники, патриоты, лоялисты, которых сейчас умело настраивают против власти. Либералы-западники и так всегда были против власти. Из тех, кого предстоит обработать, — на очереди так называемая «творческая интеллигенция» и, конечно, молодежь, живущая в интернете, — все эти инфлюенсеры, бьюти-блогеры и так далее — с ними уже работают. Мы видим, что многие представители этих групп, которые раньше друг друга не принимали и даже ненавидели, сегодня оказались в одной лодке.

Федеральное агентство новостей /

Повторюсь: то, как все это проворачивают, — это высший пилотаж. Вот почему я, как профессионал, даже завидую тем, кто сегодня работает против нас. Наши недруги настолько тонко и точно сеют семена раздора, что одурманенные люди начинают всерьез верить, что выражают свою собственную позицию. Против нас используют не ботов, а реальных, но как будто зомбированных людей, готовых делать все, что им говорят. Это, на мой взгляд, очень страшно. Нас раскалывают с целью не столько поменять российскую власть, но и чтобы уничтожить нас как общество, общность, страну. Это самый серьезный вызов последних лет, на который мы должны ответить.

Я абсолютно убежден, что вопрос борьбы с анонимностью в соцсетях, в том числе путем идентификации пользователей через «Госуслуги», — это задача текущего периода. За оставшееся до 2024 года время нам нужно любой ценой постараться сбить накал страстей. Но для этого необходимо начать об этом громко говорить.