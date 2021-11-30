Сенатор Джабаров: высылка дипломатов из США может завести отношения с РФ в тупик

Москва, 30 ноября. Российская Федерация примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку отечественных дипломатов из Соединенных Штатов, рассказал сенатор Владимир Джабаров.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам, подобные недружественные шаги с американской стороны приводят к стагнации отношений двух государств. Он уточнил, что именно такие действия США могут завести в тупик взаимодействие двух стран, пишет РИА Новости.

«То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов», — подчеркнул Джабаров.

Ранее сенатор рассказал, что Вашингтон ослабил жесткую риторику по отношению к Москве после июньского саммита Россия — США в Женеве. По словам Джабарова, «подвижки» после мероприятия есть, и Соединенные Штаты уже изменили риторику в отношении РФ, но Европа пока еще не услышала этот сигнал.