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Сенатор Джабаров: высылка дипломатов из США может завести отношения с РФ в тупик

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:20
Политика
Сенатор Джабаров: высылка дипломатов из США может завести отношения с РФ в тупик
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 30 ноября. Российская Федерация примет зеркальные меры в ответ на фактическую высылку отечественных дипломатов из Соединенных Штатов, рассказал сенатор Владимир Джабаров.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по международным делам, подобные недружественные шаги с американской стороны приводят к стагнации отношений двух государств. Он уточнил, что именно такие действия США могут завести в тупик взаимодействие двух стран, пишет РИА Новости.

«То же самое будем делать и мы, меры будут зеркальными, тут нет вопросов», — подчеркнул Джабаров.

Ранее сенатор рассказал, что Вашингтон ослабил жесткую риторику по отношению к Москве после июньского саммита Россия — США в Женеве. По словам Джабарова, «подвижки» после мероприятия есть, и Соединенные Штаты уже изменили риторику в отношении РФ, но Европа пока еще не услышала этот сигнал.

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сша дипломаты джабаров
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