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Юрист Соловьев предупредил о крупных штрафах для противников системы QR-кодов

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:19
Общество
Юрист Соловьев предупредил о крупных штрафах для противников системы QR-кодов
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 30 ноября. Система QR-кодов в России не всем пришлась по вкусу, некоторые заведения даже открыто заявляют, что не планируют разделять вакцинированных и непривитых. Однако подобное может грозить крупными штрафами, рассказал заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Правительство России до 1 февраля 2022 года может принять законопроекты, регулирующие введение QR-кодов. Однако уже сейчас предприниматели могут получить штраф не только за отсутствие QR-кода у сотрудников, но и за отказ от проведения проверки этих данных у посетителей. Административная ответственность за это предусмотрена по ч.1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

«Юридические лица могут получить предупреждение или штраф — от 100 до 300 тысяч рублей. Для небольшого предприятия многократное или даже одноразовое привлечение к такому штрафу может стать фатальным», — заявил Соловьев в интервью Общественной Службе Новостей.

Для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью без использования юридического лица, штраф составит от 30 до 50 тыс. рублей. С должностного лица за подобное нарушение могут взыскать от 10 до 50 тыс. рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что законопроекты о QR-кодах пока не приняты в России из-за сложности процесса. По его словам, это сложно осуществить в технологическом, социальном и цифровом плане.

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россия штраф юрист qr коды
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