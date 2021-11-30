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Лидер КПРФ Зюганов отреагировал на сообщения о госпитализации депутата Рашкина

Политика
Лидер КПРФ Зюганов отреагировал на сообщения о госпитализации депутата Рашкина
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 30 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал информацию о госпитализации депутата Госдумы Валерия Рашкина.

По словам Зюганова, он не знает точные причины госпитализации однопартийца, но ранее Рашкин перенес операцию. Сейчас он действительно находится в больнице.

«Разберемся. У него была операция, это второй этап операции, в связи с этим судилищем он вынужден был переносить. Попозже прокомментируем, сейчас не могу пока», — цитирует Зюганова «Газета.Ru».

Ранее источник «Интерфакса» сообщил, что Рашкин попал в больницу. По данным издания, у депутата обострилась давняя проблема с глазами. О состоянии здоровья парламентария пока не сообщается.

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Все новости / Политика / Лидер КПРФ Зюганов отреагировал на сообщения о госпитализации депутата Рашкина
кпрф зюганов рашкин
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