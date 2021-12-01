Индийские фермеры продолжают протесты в Нью-Дели

Фонд Draper Dragon хочет инвестировать в индийские метавселенные; фермеры Панджаба требуют законодательной гарантии минимальных закупочных цен; парламент вызвал должностных лиц Facebook в Индии для обсуждения прав граждан; министр иностранных дел призвал не политизировать гуманитарную помощь Афганистану; впервые Индия вошла в число стареющих наций. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Фонд Draper Dragon хочет инвестировать в Индию

Фонд Draper Dragon, один из первых спонсоров криптобиржи Coinbase Global Inc., решил выйти на индийский рынок, несмотря на неопределенность в правовом регулировании криптоторговли. Компания, вероятно, инвестирует от 75 до 100 миллионов долларов в местные блокчейн- и крипто-стартапы. В то время как ряд венчурных фондов проводят реструктуризацию и приостанавливают работу из-за потенциального запрета на все негосударственные криптовалюты, Draper Dragon, входящий в сеть Draper, настроен оптимистично.

Штаб-квартира Draper Associates будет находиться в Бангалоре. Фонд собирается вложиться в проекты метавселенных, невзаимозаменяемые токены и игры, предпочтительно на ранней стадии. Сейчас компания уже вложила средства в четыре стартапа в криптопространстве азиатской страны: крипто-игровую фирму Cropbytes, кошелек Safle, проект по межцепочечной ликвидности Pontoon Finance и метавселенную Polkamusic.

Бюллетень нижней палаты парламента Индии, опубликованный в прошлый вторник, включил Акт о криптовалюте от 2021 года в список законов, которые будут приняты во время зимней сессии. Документ «направлен на запрещение всех частных криптовалют», но допускает «определенные исключения для продвижения базовой технологии и ее применения». Согласно отчету, выпущенному ранее в этом году блокчейн-платформой Chainalysis, Индия занимает второе место в мире по уровню владения криптовалютами розничными пользователями.

Крипто- и блокчейн-стартапы, зародившиеся в Индии, привлекли в этом году значительный международный капитал благодаря огромному сообществу локальных разработчиков, а также многочисленной потребительской базе. Один из самых выдающихся венчурных фондов Силиконовой долины, Andreessen Horowitz, вышел на индийский рынок через инвестиции в платформу для продажи криптовалют Coiswitch Kuber.

Draper Dragon Fund, an early backer of Nasdaq-listed Coinbase Global, is entering India amid regulatory flux around the future of blockchain and crypto trading in the country.



By @Appy2209https://t.co/DYVV9DI3rc — ETtech (@ETtech) November 30, 2021

Правительство Моди столкнулось с проблемой минимальной гарантированной цены

Фермеры, которые более года протестуют против трех новых актов о фермерском хозяйстве на границах Нью-Дели, отказались разойтись даже после того, как премьер-министр Нарендра Моди объявил, что правительство отменит эти законы. Теперь митингующие настаивают на том, чтобы власти в законодательном порядке гарантировали сохранение минимальных закупочных цен. Если подобная гарантия получит юридическую санкцию, экспорт сельскохозяйственной продукции станет неконкурентоспособным.

Установленная сейчас «минимальная гарантированная цена» для большинства сельскохозяйственных культур выше, чем на внутреннем и международном рынках. Из-за этого частные трейдеры не хотят делать заказы у местных поставщиков, и бремя закупок полностью лежит на правительстве. В то же время даже при таких завышенных ценах основная масса крестьян едва сводит концы с концами и обременена непосильными кредитами.

В дополнение к рыночным силам необходимо учитывать соглашения Индии с Всемирной торговой организацией (ВТО). Правила ВТО ограничивают государственные закупки для субсидируемых продовольственных программ.

«Чтобы сделать индийский сахар конкурентоспособным на внешнем рынке, правительству пришлось предоставить гигантские экспортные субсидии. Но как только вы предоставляете такие льготы, по вам бьет режим ВТО», — цитируют СМИ одного из правительственных чиновников.

Таким образом, противостояние Нью-Дели и фермерских союзов продолжается, несмотря на сделанные уступки.

Now the Indian government will have to make a guarantee law on MSP for the farmers. #MSP_लाओ_किसान_बचाओ pic.twitter.com/NbKxh3U98f — ਰੰਧਾਵਾ ™ (@Randhawa_twt) November 30, 2021

Парламент Индии созывает должностных лиц Facebook

Должностные лица Facebook в Индии должны предстать перед парламентским постоянным комитетом по информационным технологиям, чтобы обсудить права граждан и безопасность женщин. Слушание может привести к изменениям в Законопроекте о защите персональных данных от 2019 года. Комитет полагает, что такие социальные сети, как Facebook и Twitter, должны считаться издательскими компаниями и регулироваться соответственно.

Годом ранее бывший специалист Facebook по обработке данных Софи Чжан опубликовала внутренний документ, в котором подробно описывалось, как социальная сеть воздействует на местную политику. Она рассказала о существующих в Индии сложных системах, которые применялись, чтобы повлиять на выборы 2020 года.

Сейчас индийские законы рассматривают платформы социальных сетей в качестве посредников по распространению контента, и, по мнению парламентариев, «этот подход мало что дал» для фильтрации публикуемой информации. Парламентская группа, созданная на прошлой неделе для изучения последствий деятельности социальных сетей, пришла к выводу, что для них нужен отдельный регулирующий орган, подобный Совету по печати Индии. Это сделает платформы более ответственными за пользовательский контент.

Кроме того, важной проблемой для правительства стала защита данных. Представитель парламента заявил, что «если такие компании, как Meta, хотят сделать виртуальные миры доступными для граждан Индии, то им необходимо обеспечить прозрачность в отношении того, как они будут использовать информацию о клиентах».

Может ли этот скандал привести к закрытию социальных сетей в стране? Едва ли. Но в преддверии национальных выборов 2024 года Нью-Дели решительно настроен ужесточить правила игры и обеспечить послушание этих организаций в отношении того, какой контент будет считаться запрещенным, а какой нет.

Facebook Panel Appears Before Tharoor-led Committee, May Have to Depose Again With Whistle-blowers The committee did not find the answers very satisfactory and has informed Facebook that it will be asked to depose again. #India by #News18 https://t.co/M3AwtkaRfo — Market’s Cafe (@MarketsCafe) November 30, 2021

МИД призывает не политизировать гуманитарную помощь Афганистану

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар поднял вопрос о помощи Афганистану на трехстороннем саммите РИК с участием глав МИД России и Китая.

«В соответствии с нашей приверженностью благополучию афганского народа мы предложили Кабулу поставку 50 000 тонн пшеницы. Страны РИК должны работать вместе, чтобы обеспечить беспрепятственное и неполитизированное предоставление гуманитарной помощи Афганистану», — сказал он.

В настоящее время между Индией и Афганистаном нет авиасообщения, поэтому в прошлом месяце Нью-Дели направил Исламабаду ноту с предложением перевезти упомянутую выше пшеницу сухопутным путем. Транспортировка через Пакистан рассматривалась как самый быстрый и дешевый способ доставки помощи в страну, которая находится на грани гуманитарного коллапса. Даже делегация «Талибана»1 (организация запрещена в РФ) во главе с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амир Ханом Муттаки, которая недавно посетила Исламабад, задала вопрос о разрешении на перевозку индийского зерна.

На данный момент Пакистан разрешил Индии перевезти продовольствие и медикаменты в Афганистан в качестве гуманитарной помощи с оговоркой, что перевозки будут осуществляться пакистанскими грузовиками. Индийская сторона хочет использовать собственные машины, чтобы обеспечить передачу груза напрямую нуждающимся, минуя руки посредников.

RIC must join forces to help Afghanistan: Jaishankar https://t.co/bro0cLhaPo — India News Online (@IndiaNewsOnlin3) November 27, 2021

ООН предупреждает, что с приближением зимы до 23 миллионов афганцев окажутся в «кризисных или чрезвычайных условиях отсутствия продовольствия». Предполагается, что голод охватит десять из 11 наиболее густонаселенных городских районов страны.

В Индии проживает больше женщин, чем мужчин

На 1 000 мужчин в Индии приходится 1 020 женщин, а сама страна не становится моложе и уже не стоит перед угрозой демографического взрыва. Три этих факта были установлены по итогам национального исследования, которое было проведено министерством здравоохранения. Насколько верны эти цифры, можно будет с уверенностью говорить только после следующей национальной переписи.

Пока что данные показывают, что Индию больше нельзя назвать страной «пропавших без вести женщин» — эта фраза была использована лауреатом Нобелевской премии, экономистом Амартией Сеном в 1990 году. Тогда на 1 000 мужчин в государстве приходилось 927 женщин. Согласно исследованию, проведенному в 2005-2006 годах, соотношение было равным 1 000:1 000; в 2015-16 годах оно снизилось до 991:1 000. В этом году впервые баланс изменился в пользу женщин.

«Сегодня мы можем сказать, что наши меры по расширению прав и возможностей женщин идут в правильном направлении», — утверждает Викас Шил, секретарь Министерства здравоохранения и благосостояния семьи.

More women than men in India for the 1st time



India now has 1,020 women for every 1000 men



This is the first time, in any NFHS or Census, that the sex ratio is skewed in favour of women.



Pro-women policies by PM @narendramodi most notably Beti Bachao deserve due credit — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) November 25, 2021

Доля населения в возрасте до 15 лет, которая составляла 34,9% в 2005-2006 годах, упала до 26,5% в 2019-2021 годах. Индия все еще молодая страна — средний возраст в 2011-м, согласно данным переписи, составлял 24 года, — но она стареет.

«Тот факт, что мы — стареющая нация, означает, что наш подход к женскому здоровью нуждается в более целостном взгляде на жизненный цикл, а не в приоритетном внимании к репродуктивному процессу», — указывает Ямини Айяр, президент Центра политических исследований.

Общий коэффициент рождаемости (или среднее число детей на одну женщину в Индии) в 2021 году составляет 2. Это несколько ниже международно признанного коэффициента рождаемости на уровне замещения — точки, в которой одно поколение полностью замещает предыдущее — 2,1.

Приведенные выше данные указывают на переломный момент в истории социально-экономических преобразований азиатского государства.

ВМС Индии участвуют в военных учениях в Индийском океане

Военно-морские силы Индии, Шри-Ланки и Мальдивских островов провели совместные военные учения. Мероприятие направлено на усиление взаимодействия между оборонными ведомствами трех государств. Так называемый «Конклав безопасности Коломбо» — первая в своем роде трехсторонняя акция на море.

The 15th edition of the biennial trilateral coast guard exercise ‘Dosti’ involving India, the Maldives and Sri Lanka is underway in the Maldives.



Why is it important? @nehabnk explains #ExpressExplained https://t.co/gp2aEFmnNZ — Express Explained ???? (@ieexplained) November 25, 2021

«Корабли и самолеты ВМС Индии, Национальных сил обороны Мальдивских островов и ВМС Шри-Ланки участвуют и действуют на обширной территории в особых экономических зонах трех стран в Южной части Аравийского моря», — говорится в заявлении ВМС Индии.

Операция проводится с целью обеспечения безопасности этой жизненно важной части региона для коммерческого судоходства, международной торговли и ведения законной морской деятельности.

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1 Организация запрещена на территории РФ.