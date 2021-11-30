Президент России рассказал о своем представлении идеального мира

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин поделился своим представлением идеального мира, в котором средства личной гигиены не приносят вреда окружающей среде, а самолеты не загрязняют атмосферу.

Глава государства принял участие в инвестиционном форуме «Россия зовет!», выступив на нем в режиме видеоконференции. В рамках своего выступления Путин рассказал, каким представляет свой мир мечты.

По словам российского лидера, в таком мире средства личной гигиены не приносят вреда окружающей среде, а самолеты не загрязняют атмосферу. Кроме того, продукты питания утилизируются должным образом.

Путин ранее заявил, что российский рынок труда смог полностью восстановиться после спада, вызванного пандемией коронавируса. При этом показатели безработицы в стране снизились до допандемийного уровня.