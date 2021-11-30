Лавров: Запад подталкивает Украину к силовому решению кризиса в Донбассе

Москва, 30 ноября. Украинские власти могут попытаться решить кризис в Донбассе при помощи военных методов под воздействием Запада, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в ходе пресс-конференции с главой МИД Бразилии Карлосом Алберто Франко Франсой. Ввиду этого Москва не может исключать, что руководство Украины сорвется на военные авантюры, которые создадут угрозы для безопасности России.

«Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин, и он подчеркнул, что нам конфликты не нужны, но если Запад не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать, конечно же, мы примем все необходимые шаги по обеспечению надежному своей безопасности», — заявил Лавров.

Также он отметил, что Запад всячески стремится спровоцировать украинские власти на антироссийские действия. В частности, об этом говорит втягивание Украины и других стран постсоветского пространства в НАТО.

Ранее Сергей Лавров заявлял, что США со всех сторон обложили Россию своими военными базами. Также министр указал на то, что американская сторона нагнетает военную истерию по поводу ситуации у границ РФ, передает RT.