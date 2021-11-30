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Блинкен предупредил Россию о последствиях «любых действий» в отношении Украины

Политика
Блинкен предупредил Россию о последствиях «любых действий» в отношении Украины
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Рига, 30 ноября. Госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил России последствиями за «любые действия» в отношении Украины, пообещав пристально следить за поведением Москвы.

По его словам, действия российской стороны по якобы эскалации вызовут огромную озабоченность США и будут иметь «серьезные последствия». Блинкен заявил, что США будут консультироваться с партнерами по поводу якобы нахождения ВС РФ у границ Украины.

«Мы очень обеспокоены передвижениями у границ Украины. Мы знаем, что Россия часто сочетает такого рода действия с усилиями по внутренней дестабилизации страны. Это часть их тактики, и мы следим за этим очень пристально», — сказал он на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эдгаром Ринкевичем.

Ранее в Кремле неоднократно заявляли об отсутствии агрессивных планов в отношении Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва ни на кого не собирается нападать, а сообщения западных СМИ о якобы готовящемся российском «вторжении» являются обычной пропагандой.

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