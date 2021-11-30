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Тувинские ученые изучили озеро Дус-Холь с прицелом на экотуризм
Общество
Тувинские ученые изучили озеро Дус-Холь с прицелом на экотуризм
Pr Scr youtube.com  /  Мерген Тумат

Кызыл, 30 ноября. Доктор биологических наук, директор Тувинского научного центра Чойган Самбыла подвел итоги научных исследований в районе озера Дус-Холь.

По словам Самбылы, за период исследований в 2020-2021 годах в окрестностях озера Дус-Холь зарегистрировано 16 видов млекопитающих, из которых 11 видов относятся к мелким и 5 видов к средним и крупным млекопитающим. Обнаружены 83 вида птиц, из них 56 видов относятся к гнездящимся и 27 видов встречены на сезонных миграциях, сообщает ИА «ТуваМедиаГрупп».

Как считает Самбыла, на побережье озера Дус-Холь хорошие перспективы имеет пляжный лечебно-оздоровительный отдыха. В связи с этим необходимо разработать комплексную программу по развитию этой территории. Предстоит составить план мероприятий по изучению водоема, сохранению и рациональному использованию его природных объектов.

Ранее ФАН сообщал о большом туристическом потенциале Приморского края. Наилучшие перспективы развития туристической инфраструктуры, по мнению специалистов, имеют Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы, а также остров Русский.

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