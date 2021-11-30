МИД России рассчитывает, что власти Украины не повторят путь Саакашвили 2008 года

Москва, 30 ноября. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что киевский режим не выберет путь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 2008 года.

Речь идет о вооруженном нападении Грузии на Южную Осетию, которое произошло в ночь на 8 августа 2008 года. Российские войска встали на защиту мирного населения. В результате пятидневной войны погибли свыше тысячи человек.

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — отметил глава МИД России в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Лавров призвал ОБСЕ серьезней относиться к выполнению своих обязанностей в рамках урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Дипломат напомнил о важности соблюдения Минских соглашений.