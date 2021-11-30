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МИД России рассчитывает, что власти Украины не повторят путь Саакашвили 2008 года

Политика
МИД России рассчитывает, что власти Украины не повторят путь Саакашвили 2008 года
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 ноября. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что киевский режим не выберет путь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили 2008 года.

Речь идет о вооруженном нападении Грузии на Южную Осетию, которое произошло в ночь на 8 августа 2008 года. Российские войска встали на защиту мирного населения. В результате пятидневной войны погибли свыше тысячи человек.

«Выражу надежду, что даже нынешний киевский режим все-таки не пойдет по пути Михаила Саакашвили образца августа 2008 года», — отметил глава МИД России в ходе пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Лавров призвал ОБСЕ серьезней относиться к выполнению своих обязанностей в рамках урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Дипломат напомнил о важности соблюдения Минских соглашений.

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украина лавров мид рф саакашвили
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