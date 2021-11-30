Зеленский признался, что гордится сотрудничеством с Apple для переписи населения Украины

Киев, 30 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский признался в гордости за сотрудничество с Apple в переписи населения. Об этом он написал в Twitter.

Глава Украины прокомментировал цифровизацию для переписи населения. По словам Зеленского, 30 ноября подписан «важный меморандум» о взаимопонимании между минцифры и «технологическим гигантом».

«Горжусь тем, что Украины станет второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple», — поделился президент с подписчиками.

В сентябре Зеленский и гендиректор американской корпорации Тим Кук обсудили этот вопрос. Стороны переговорили об украинизации персонального помощника Siri, а также о проекте переписи населения.

Президент Украины встретился с Тимом Куком в рамках своей поездки в США. Зеленский анонсировал начало «совместных амбициозных проектов».