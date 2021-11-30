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Издание «Вести Подмосковья» выяснило, кому поможет рыбий жир
Общество
Издание «Вести Подмосковья» выяснило, кому поможет рыбий жир
pxhere.com  / 

Москва, 30 ноября. Люди старшего поколения нередко вспоминают запах рыбьего жира, который тогда давали всем детям. Сегодня рыбий жир превратился в лишенные запаха капсулы. «Вести Подмосковья» решили выяснить у специалистов по питанию, что лучше: использовать пищевые добавки или просто есть рыбу.

Нутрициолог Ксения Пустовая указала на разницу между полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК) омега-3 и рыбьим жиром. Омега-3 является группой кислот, входит в состав разных продуктов, в том числе и растительных, и дает организму ПНЖК, в то время как рыбий жир получают из морской рыбы. Специалист уверена, что полезные вещества лучше получать с пищей, хотя рыбий жир иногда содержит и ненужные микроэлементы.

Психолог пищевого поведения Алена Ишмухаметова рекомендует взрослым людям употреблять не менее 200 граммов рыбы и морепродуктов в неделю, поскольку они содержат массу питательных веществ, включая омега-3, полезных для работы мозга, глаз и суставов. Специалист уточнила, что рацион беременных и кормящих должен содержать 200-350 граммов рыбы и морепродуктов, количество тунца надо сократить до 150 граммов, а биодобавки принимать после консультации с врачом.

Эксперт по рациональному питанию и коррекции веса Надежда Ершова подошла к вопросу пищевых добавок с другой стороны. Учитывая сложности с организацией питания взрослого человека, она рекомендует принимать добавки омега-3 без омега-6 и омега-9, выпускаемые без использования ароматизаторов. Также она обращает внимание на то, что лучший рыбий жир получают из рыб с короткой пищевой цепочкой и продолжительностью жизни, таких как сардины, макрель и анчоусы. Надежда Ершова упомянула и о том, что большое количество кислот омега-6 содержится в растительных маслах, в большом количестве употребляемых жителями России, поэтому восполняя дефицит омега-3, необходимо соблюдать баланс.

Ранее ФАН рассказывал о негативном влиянии на организм человека дефицита витамина D. Исследования показали, что его недостаток отрицательно влияет на кровоснабжение мозга.

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рыба рыбий жир морепродукты омега-3 добавки
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