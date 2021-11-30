Рим, 30 ноября. Министр внутренних дел Италии Лучиана Ламоргезе считает сложным проведение ливийских президентских и парламентских выборов в декабре, указав на необходимость переноса плебисцита, передает информационное агентство Nova.

Заявление политика озвучено во время мероприятия «Праздник оптимизма 2021», организованного изданием Il Foglio.

«Проведение избирательного процесса в Ливии в назначенную дату, 24 декабря, представляется мне трудным», — сказала глава МВД.

Ламоргезе сомневается, что выборы состоятся в срок. Она добавила, что перенос всеобщего голосования на январь стал бы хорошим решением для североафриканской страны.

Между тем ливийское руководство продолжает подготовку к своевременному проведению плебисцита, несмотря на попытки организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ) и связанных с ней группировок помешать процессу.

Ранее президент ФЗНЦ Максим Шугалей призвал к организации всеобщих выборов в запланированную дату.

1 Организация запрещена на территории РФ.