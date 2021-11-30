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Путин призвал действовать на опережение в борьбе с инфляцией

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:59
Экономика
Путин призвал действовать на опережение в борьбе с инфляцией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Инфляционные риски и дефициты бюджетов сохраняются из-за мягкой денежно-кредитной политики (ДКП) ряда стран, уверен президент РФ Владимир Путин.

Следует не только справляться с последствиями инфляции, но и действовать на опережение, подчеркнул Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет». По его словам, рост потребительских цен в РФ во многом ускорился именно из-за внешних факторов.

Банк России в своей ДКП выдерживает курс на сдерживание инфляции, на своевременное и четкое регулирование банковской сферы, добавил он.

Ведущие аналитики из крупнейших банков и рейтинговых агентств ранее спрогнозировали инфляцию к концу текущего года в размере 8,04%. По их мнению, решающую роль сыграет увеличение стоимости сырья и продовольствия, а также вероятное ослабление рубля.

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путин инфляция рост цен
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