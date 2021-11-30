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Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к российским границам

Армия
Лавров: НАТО перебрасывает военную технику к российским границам
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 30 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс перебрасывает военную технику к российским границам.

Отмечается, что США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в Черноморском регионе. В оборонном ведомстве РФ предполагают, что американцы пытаются создать группировку войск у границ России. В министерстве подчеркнули, что Вашингтон, вероятно, изучает обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе.

При этом Украина и страны Запада выражают обеспокоенность из-за якобы «стягивания» российских сил к западным рубежам страны. В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. При этом там добавили, что у Москвы нет никаких агрессивных планов в отношении Киева.

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