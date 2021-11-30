Военное руководство Ливии готовится к выводу 300 иностранных наемников из страны

Триполи, 30 ноября. 300 иностранных наемников покинут Ливию в ближайшие две недели. Об этом сообщил член Совместного военного комитета «5+5» (СВК) генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Хади аль-Фалах.
В заявлениях эмиратскому изданию Al Ittihad офицер подтвердил, что операция запланирована на начало декабря. Она осуществляется по инициативе Главного командования ЛНА и в координации с миссией ООН.
Аль-Фалах добавил, что СВК готовится к проведению двух отдельных заседаний. Стороны обсудят механизм вывода наемников и иностранных войск из страны в предстоящий период.
По его словам, работа международных наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня начнется сразу после достижения договоренности о дате вывода сил. Сроки определят по итогам предстоящих встреч военных. Генерал отметил, что роль специалистов по мониторингу ограничится отслеживанием хода эвакуации комбатантов.
Усилия ливийцев по очищению страны от боевиков происходят на фоне очередного отказа Турции убрать контингент и лояльных ей сирийских наемников. Министр обороны Хулуси Акар объяснил позицию тем, что республика не является «иностранной державой» в Ливии и ее силы там находятся якобы легально.
Согласно последним данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), общее количество наемников, присутствующих на территории государства, оценивается в 23 тысячи. Африканский союз согласился помочь Триполи в выводе иностранных боевиков.
Ранее члены Комитета «5+5» встретились с группой международных наблюдателей в Бенгази. Стороны обсудили вопросы, связанные с работой по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня, и выполнение обязательств, предусмотренных женевским соглашением.