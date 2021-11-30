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Военное руководство Ливии готовится к выводу 300 иностранных наемников из страны

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:01
Весь мир
Военное руководство Ливии готовится к выводу 300 иностранных наемников из страны
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 30 ноября. 300 иностранных наемников покинут Ливию в ближайшие две недели. Об этом сообщил член Совместного военного комитета «5+5» (СВК) генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Аль-Хади аль-Фалах.

В заявлениях эмиратскому изданию Al Ittihad офицер подтвердил, что операция запланирована на начало декабря. Она осуществляется по инициативе Главного командования ЛНА и в координации с миссией ООН.

Аль-Фалах добавил, что СВК готовится к проведению двух отдельных заседаний. Стороны обсудят механизм вывода наемников и иностранных войск из страны в предстоящий период.

По его словам, работа международных наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня начнется сразу после достижения договоренности о дате вывода сил. Сроки определят по итогам предстоящих встреч военных. Генерал отметил, что роль специалистов по мониторингу ограничится отслеживанием хода эвакуации комбатантов.

Военное руководство Ливии готовится к выводу 300 иностранных наемников из страны
Федеральное агентство новостей /

Усилия ливийцев по очищению страны от боевиков происходят на фоне очередного отказа Турции убрать контингент и лояльных ей сирийских наемников. Министр обороны Хулуси Акар объяснил позицию тем, что республика не является «иностранной державой» в Ливии и ее силы там находятся якобы легально.

Согласно последним данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), общее количество наемников, присутствующих на территории государства, оценивается в 23 тысячи. Африканский союз согласился помочь Триполи в выводе иностранных боевиков.

Ранее члены Комитета «5+5» встретились с группой международных наблюдателей в Бенгази. Стороны обсудили вопросы, связанные с работой по мониторингу за соблюдением режима прекращения огня, и выполнение обязательств, предусмотренных женевским соглашением.

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ливия свк вывод наемников
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