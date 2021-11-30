Путин констатировал полное восстановление российского рынка труда

Москва, 30 ноября. Российский рынок труда после спада, вызванного пандемией коронавируса, полностью восстановился, Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет».

Кроме того, глава государства отметил, что показатели безработицы в стране снизились до допандемийного уровня. Однако Путин не исключил принятия новых мер поддержки граждан.

Инвестиционный форум, организованный «ВТБ Капитал», «Россия зовёт!» проходит с 30 ноября по 1 декабря 2021 года в онлайн-формате. Центральная тема мероприятия «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».

Ранее в рамках форума президент заявил, что товары на российском рынке дорожают, и это является чувствительной проблемой для граждан.