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Путин констатировал полное восстановление российского рынка труда

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:48
Экономика
Путин констатировал полное восстановление российского рынка труда
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Российский рынок труда после спада, вызванного пандемией коронавируса, полностью восстановился, Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет».

Кроме того, глава государства отметил, что показатели безработицы в стране снизились до допандемийного уровня. Однако Путин не исключил принятия новых мер поддержки граждан.

Инвестиционный форум, организованный «ВТБ Капитал», «Россия зовёт!» проходит с 30 ноября по 1 декабря 2021 года в онлайн-формате. Центральная тема мероприятия «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития».

Ранее в рамках форума президент заявил, что товары на российском рынке дорожают, и это является чувствительной проблемой для граждан.

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