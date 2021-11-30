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Президент России сообщил о возвращении безработицы в стране к допандемийному уровню

Общество
Президент России сообщил о возвращении безработицы в стране к допандемийному уровню
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Безработица в России снизилась до показателей, наблюдавшихся в стране до начала пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, уровень безработицы в России уменьшился до 4,3%, вернувшись к допандемийным показателям. Кроме того, Путин не исключил возможность введения новых мер поддержки граждан. Об этом российский лидер сообщил во время выступления на форуме «Россия зовет!».

Ранее Путин предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. В поддержку инициативы президента выступили члены бюджетного комитета Совета Федерации.

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путин россия безработица
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