Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин допустил введение новых мер поддержки граждан. Об этом глава государства рассказал на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Российский лидер уточнил, что новые меры поддержки граждан будут вводиться в соответствии с имеющимися возможностями. Такое заявление Путин сделал перед участниками форума, когда выступал по видеосвязи.

«Все меры поддержки граждан РФ укладываются в рамки бюджета», — констатировал президент.

Глава государства выступает на пленарной сессии форума «Россия зовет!». Мероприятие проходит с 30 ноября по 1 декабря в онлайн-формате.

В Госдуме ранее допустили выдачу россиянам «новогодних выплат». Депутат Сергей Обухов отметил, что это может «купировать» давление инфляции на пенсионеров.