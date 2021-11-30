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Путин допустил введение новых мер поддержки граждан

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:47
Экономика
Путин допустил введение новых мер поддержки граждан
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Президент России Владимир Путин допустил введение новых мер поддержки граждан. Об этом глава государства рассказал на инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Российский лидер уточнил, что новые меры поддержки граждан будут вводиться в соответствии с имеющимися возможностями. Такое заявление Путин сделал перед участниками форума, когда выступал по видеосвязи.

«Все меры поддержки граждан РФ укладываются в рамки бюджета», — констатировал президент.

Глава государства выступает на пленарной сессии форума «Россия зовет!». Мероприятие проходит с 30 ноября по 1 декабря в онлайн-формате.

В Госдуме ранее допустили выдачу россиянам «новогодних выплат». Депутат Сергей Обухов отметил, что это может «купировать» давление инфляции на пенсионеров.

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