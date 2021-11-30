Полиция ворвалась в дом Мэрилина Мэнсона из-за дела о сексуальном насилии

Лос-Анджелес, 30 ноября. Сотрудники правоохранительных органов Лос-Анджелеса обыскали дом певца Мэрилина Мэнсона в рамках дела о сексуальном насилии. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на источник.

Полиция отправилась в дом знаменитости в Западном Голливуде утром 29 ноября, указал собеседник издания. По его словам, у правоохранителей был ордер на обыск, поэтому они ворвались в дом, хотя самого певца там не было.

Полицейские нашли устройства для хранения данных и изъяли жесткие диски. Информация, содержащаяся на них, будет рассмотрена перед тем, как дело перейдет в прокуратуру округа Лос-Анджелес.

В начале года актриса Эван Рэйчел Вуд обвинила музыканта в абьюзе и манипуляциях. Позднее о сексуальном насилии рассказали еще несколько женщин. Сам Мэнсон отрицает обвинения в свой адрес.