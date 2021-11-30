Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 16:02
16:02
Армия
Путин: разработка гиперзвукового оружия стала ответом России на действия Запада
16:00
Общество
Иммунолог Крючков предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID-19 в организме
16:00
Общество
Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США
16:00
Видео
Петербуржцев не предупредили о продаже их собственного дома
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре
16:00
Общество
Власти Петербурга вместо уборки снега распыляли на улицах города химикаты
15:58
Спорт
Путин объявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекин
15:57
Весь мир
Иракские следователи не смогли найти причастных к покушению на премьер-министра
15:56
Экономика
Путин оценил влияние нового штамма коронавируса на мировую экономику
15:55
Политика
Публицист Альгис Микульскис проанализировал опасения министра обороны Белоруссии
Все новости

Владимир Путин заявил о «чувствительном» росте цен в России

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:46
Экономика
Владимир Путин заявил о «чувствительном» росте цен в России
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 30 ноября. Товары на российском рынке дорожают, и это является чувствительной проблемой для граждан, констатировал президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет».

Цены растут по всему миру из-за целого комплекса причин, в том числе по причине разрыва цепочки поставок, отметил глава государства. Также он указал на рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски.

Власти уже адресно поддерживают производителей товаров, в наибольшей степени подверженных резким ценовым колебаниям (в первую очередь продуктов питания). Путин призвал правительство и коллег в регионах увеличивать объемы производства и повышать доступность продовольствия на внутреннем рынке.

Депутат Николай Арефьев ранее обращал внимание, что российский рынок сильно завязан на поставках из-за рубежа. Поскольку там цены растут, это сказывается на закупочных ценах.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Владимир Путин заявил о «чувствительном» росте цен в России
путин инфляция рост цен
Комментировать