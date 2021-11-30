Владимир Путин заявил о «чувствительном» росте цен в России

Москва, 30 ноября. Товары на российском рынке дорожают, и это является чувствительной проблемой для граждан, констатировал президент Владимир Путин на пленарном заседании форума «Россия зовет».

Цены растут по всему миру из-за целого комплекса причин, в том числе по причине разрыва цепочки поставок, отметил глава государства. Также он указал на рост бюджетных дефицитов и глобальные инфляционные риски.

Власти уже адресно поддерживают производителей товаров, в наибольшей степени подверженных резким ценовым колебаниям (в первую очередь продуктов питания). Путин призвал правительство и коллег в регионах увеличивать объемы производства и повышать доступность продовольствия на внутреннем рынке.

Депутат Николай Арефьев ранее обращал внимание, что российский рынок сильно завязан на поставках из-за рубежа. Поскольку там цены растут, это сказывается на закупочных ценах.