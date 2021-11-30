В Приморье резко выросло число ДТП из-за снегопада

Владивосток, 30 ноября. После мощного снегопада заметно осложнилась ситуация на автотрассах Приморского края.

Как отметили в пресс-службе УМВД по Приморью, за вторник, 30 ноября, поступило уже 49 сообщений о ДТП, при этом 36 дорожных инцидентов приходятся на Владивосток. В результате ДТП повреждения получили три человека. В связи с ухудшением погоды и дорожной обстановки полиция Приморского края призвала водителей и пешеходов соблюдать осторожность, сообщает ИА PrimaMedia.

По прогнозам синоптиков, снегопад, который начался утром, продлится весь день. Сейчас порывы ветра достигают 14 м/с. Госавтоинспекция региона продолжает мониторинг дорожной ситуации, отслеживая места концентрации ДТП, чтобы оперативно направить туда наряды полиции, дорожную и снегоуборочную технику.

Ранее ФАН сообщал о массовом ДТП в Славянском районе Краснодарского края. В результате столкновения фуры, автобуса и легкового автомобиля пострадали трое пассажиров автобуса и два человека из легковушки.