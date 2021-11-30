Экс-депутат Олейник оценил план США с техническим поражением России в Донбассе

Вашингтон, 30 ноября. США пытаются реализовать на Украине заранее провальный план с необычной войной на юго-востоке страны.
Война эта ограничится провокацией и жестким ответом Москвы, на что и рассчитывает Вашингтон, расписав два сценария дальнейшего развития событий. Москва может приструнить Киев, окончательно очертив красные линии. Тогда США умоют руки и передадут «киевским друзьям», что сами напросились. Тем временем Вашингтон продолжит свою борьбу с РФ за победу демократии на Украине с безопасного расстояния, разыгрывая другие геополитические карты. Второй вариант еще веселее — Россия и США договорятся на высшем уровне, Киев приструнят, но Белый дом подаст все это как свою единоличную победу.
Нехитрый и во многом странный план США по решению украинского вопроса в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, подчеркнув, что оба американских сценария слишком далеки от реальности, чтобы всерьез рассчитывать на их осуществление.
«План простейший. Тут лишь два сценария. Либо США играют на повышение ставок — будет провокация, Россия ответит, очертит жесткие красные линии и усмирит Киев. А США разведут руками — мы же предупреждали, тем самым избавившись от «украинского груза». Второй вариант — это то же обострение, которое тут же уберут, как только встретятся президенты России и США. Они между собой договорятся, что никакой войны не будет, но Штаты потом провозгласят, что Россия на войну не явилась и запишут ей техническое поражение в Донбассе. Вашингтон, естественно, объявит себя победителем. Оба плана провальные и как минимум странные. На что эти ребята в Вашингтоне вообще рассчитывают», — поинтересовался у гостей студии бывший депутат.
Олейник попытался оценить, мягко говоря, странные планы США и разобраться, представляют ли они реальную угрозу. По мнению депутата, расчет на техническое поражение (а эту версию уже подтверждают и многие американские аналитики) ярко демонстрирует деградацию внешнеполитических институтов США. Американцы в результате своих манипуляций придут только к тому, что будут с позором изгнаны из Украины и Восточной Европы в целом.
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