Экс-депутат Олейник оценил план США с техническим поражением России в Донбассе

Вашингтон, 30 ноября. США пытаются реализовать на Украине заранее провальный план с необычной войной на юго-востоке страны.

Война эта ограничится провокацией и жестким ответом Москвы, на что и рассчитывает Вашингтон, расписав два сценария дальнейшего развития событий. Москва может приструнить Киев, окончательно очертив красные линии. Тогда США умоют руки и передадут «киевским друзьям», что сами напросились. Тем временем Вашингтон продолжит свою борьбу с РФ за победу демократии на Украине с безопасного расстояния, разыгрывая другие геополитические карты. Второй вариант еще веселее — Россия и США договорятся на высшем уровне, Киев приструнят, но Белый дом подаст все это как свою единоличную победу.

Нехитрый и во многом странный план США по решению украинского вопроса в эфире политического ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскрыл бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник, подчеркнув, что оба американских сценария слишком далеки от реальности, чтобы всерьез рассчитывать на их осуществление.

Федеральное агентство новостей /

«План простейший. Тут лишь два сценария. Либо США играют на повышение ставок — будет провокация, Россия ответит, очертит жесткие красные линии и усмирит Киев. А США разведут руками — мы же предупреждали, тем самым избавившись от «украинского груза». Второй вариант — это то же обострение, которое тут же уберут, как только встретятся президенты России и США. Они между собой договорятся, что никакой войны не будет, но Штаты потом провозгласят, что Россия на войну не явилась и запишут ей техническое поражение в Донбассе. Вашингтон, естественно, объявит себя победителем. Оба плана провальные и как минимум странные. На что эти ребята в Вашингтоне вообще рассчитывают», — поинтересовался у гостей студии бывший депутат.

Олейник попытался оценить, мягко говоря, странные планы США и разобраться, представляют ли они реальную угрозу. По мнению депутата, расчет на техническое поражение (а эту версию уже подтверждают и многие американские аналитики) ярко демонстрирует деградацию внешнеполитических институтов США. Американцы в результате своих манипуляций придут только к тому, что будут с позором изгнаны из Украины и Восточной Европы в целом.

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