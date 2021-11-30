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Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России

Экономика
Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 30 ноября. Повышение зарплат фиксируется в отраслях, где ранее были задействованы мигранты, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Максим Решетников выступил на полях инвестиционного форума «Россия зовет!», где рассказал, представители каких сфер в текущем году столкнулись с наибольшим ростом вознаграждения за свою работу.

«Наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов, и соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы», — пояснил министр.

Ранее много иностранных граждан было занято в строительной отрасли, а также в сельском хозяйстве. Однако доходы в этих сферах были невысокими и текущее повышение зарплат стало наиболее ощутимым, добавил Решетников.

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строительство сельское хозяйство решетников рост зарплат
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