Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России

Москва, 30 ноября. Повышение зарплат фиксируется в отраслях, где ранее были задействованы мигранты, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

Максим Решетников выступил на полях инвестиционного форума «Россия зовет!», где рассказал, представители каких сфер в текущем году столкнулись с наибольшим ростом вознаграждения за свою работу.

«Наибольший рост заработных плат идет в отраслях, где было больше всего мигрантов, и соответственно, больше всего ощущается дефицит рабочей силы», — пояснил министр.

Ранее много иностранных граждан было занято в строительной отрасли, а также в сельском хозяйстве. Однако доходы в этих сферах были невысокими и текущее повышение зарплат стало наиболее ощутимым, добавил Решетников.