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Участники переговоров в Вене обсудят вопрос снятия санкций США с Ирана

Весь мир
Участники переговоров в Вене обсудят вопрос снятия санкций США с Ирана
Global Look Press  /  EU Delegation Vienna / XinHua

Вена, 30 ноября. Иран и мировые державы 29 ноября возобновили переговоры по ядерной сделке после многомесячной паузы. При этом сегодня будет рассмотрен вопрос американских санкций в отношении Тегерана, а уже завтра начнется обсуждение условий соглашения.

В целом делегаты Европейского Союза (ЕС), Ирана и России выразили оптимизм по поводу седьмого раунда переговоров, проходящего в столице Австрии.

«Я чувствую себя чрезвычайно позитивно по поводу того, что я увидел сегодня», — сказал журналистам глава делегации ЕС Энрике Мора, председательствующий на переговорах.

По его словам, новая иранская делегация по-прежнему требует отменить все санкции. Тем не менее Тегеран продемонстрировал готовность продолжить работу на основе результатов предыдущих шести раундов переговоров, состоявшихся в начале этого года, заверил Мора.

«Они согласились с тем, что работа, проделанная в течение первых шести раундов, является хорошей основой для дальнейшего развития нашей деятельности. Мы, конечно, будем учитывать новые политические взгляды новой иранской администрации», — отметил глава делегации ЕС.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также высоко оценил начало очередной серии заседаний.

«Встреча Совместной комиссии по СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий — Прим. ред.) завершилась. Участники согласились на дальнейшие незамедлительные шаги в ходе седьмого раунда переговоров, который стартовал довольно успешно», — написал он в Twitter.

Санкционный вопрос

Одним из главных вопросов, обсуждавшихся ранее в ходе переговоров, были санкции США в отношении Ирана. Тегеран последовательно требовал отмены всех рестрикций, в том числе тех, которые не связаны с ядерной программой. Вашингтон, в свою очередь, заявляет, что может отменить только те санкции, которые несовместимы с ядерной сделкой.

Главный переговорщик Исламской республики Али Багери Кани сообщил, что стороны переговоров в Вене договорились сначала рассмотреть все рестрикции, прежде чем переходить к условиям ядерного соглашения. Таким образом, обсуждение вопроса о санкциях состоится 30 ноября, а ядерной программы Ирана — 1 декабря.

«Это большое достижение, что все стороны на встрече приняли требование Ирана о том, чтобы сначала была урегулирована ситуация с незаконными и несправедливыми санкциями США, а затем мы обсудим другие вопросы и примем решение по ним», — сказал Кани журналистам.

Как отметил Михаил Ульянов, США готовы снять санкции с Ирана, но нюансы этого процесса по-прежнему обсуждаются.

«Соединенные Штаты подтверждают свою готовность отменить все санкции, несовместимые с СВПД, в обмен на возврат Ирана к полному соблюдению СВПД. Но в многосторонней дипломатии дьявол кроется в деталях. Конкретный перечень санкций, который предстоит отменить, является предметом переговоров», — объяснил дипломат.

Экспертное мнение

Бывший иранский переговорщик и исследователь из Принстонского университета Сейед Хоссейн Мусавиан считает, что для Ирана возвращение к СВПД является легким шагом, учитывая, что Тегеран соблюдал его в течение трех лет. В этой связи «мяч находится на стороне Соединенных Штатов», добавил он.

«Если США смогут отменить санкции и вернуться к статус-кво имплементации СВПД периода правления [экс-президента Штатов Барака] Обамы, есть хороший шанс возродить сделку», — сказал Мусавиан порталу Middle East Eye (MEE).

Старший аналитик Международной кризисной группы Найсан Рафати отметил, что требование Ирана отменить все американские санкции является опасным триггером, поскольку многие рестрикции вообще не касаются СВПД или ядерной программы Тегерана.

«Если иранцы считают, что могут потребовать отмены всех 1 500 или около того санкций, введенных администрацией [бывшего президента Штатов Дональда] Трампа, это, по-видимому, является серьезным препятствием, с которым США не могут согласиться», — сообщил он MEE.

На пути к СВПД

Как отмечает портал Axios со ссылкой на источники, официальные лица США возлагают крайне мало надежд на грядущие заседания в Вене и полагают, что иранцы еще не готовы к серьезным переговорам.

По данным информантов СМИ, высокопоставленные чиновники из администрации президента Джо Байдена глубоко обеспокоены тем, что Иран зайдет слишком далеко в своем ядерном потенциале, из-за чего будет поздно возвращаться к соглашению 2015 года.

«Мы ясно дали понять, что продолжающаяся ядерная эскалация Ирана неконструктивна и несовместима с его заявленной целью возвращения к взаимному соблюдению СВПД», — такой информацией поделился с Axios анонимный источник из Госдепа.

С апреля по июнь Иран и США провели шесть раундов непрямых переговоров о возвращении к ядерной сделке, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, а затем взяли паузу в связи с президентскими выборами в Исламской республике.

СВПД был заключен в 2015 году в рамках решения вопросов по снятию санкций США, Евросоюза и ООН с Тегерана в обмен на ограничения ядерной программы.

Участники встречи по СВПД в Вене начнут переговоры с обсуждения санкций США против Ирана
Федеральное агентство новостей /

В 2018 году Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и ужесточении рестрикций против Исламской республики, в частности, в отношении ее нефтяной промышленности. После неоднократных попыток вернуть Штаты за стол переговоров Иран объявил себя свободным от исполнения пунктов СВПД и возобновил ядерные исследования, существенно продвинувшись в них к настоящему моменту.

Участники встречи по СВПД в Вене начнут переговоры с обсуждения санкций США против Ирана

Администрация действующего президента Байдена, как и правительство Ирана, выражает стремление к возрождению СВПД, однако стороны не могут сойтись на том, что должно произойти раньше: отмена санкций или сворачивание ядерной программы.

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