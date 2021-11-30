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Браконьеры убили трех лебедей и косулю в Курской области
Происшествия
Браконьеры убили трех лебедей и косулю в Курской области
pixabay.com  / 

Курск, 30 ноября. В течение последних дней в Курской области произошло сразу несколько трагических событий, связанных с дикой природой.

Житель деревни Петровка Щигровского района услышал выстрелы и увидел в районе местного пруда уезжающий автомобиль. Об этом он сообщил охотоведу, который тут же выехал на место и обнаружил трех мертвых лебедей-шипунов.

Лебедь-шипун занесен в Красную книгу Курской области, сообщает сетевое издание «Друг для друга». В пруду у деревни Петровка постоянно жили семь лебедей, местные жители любовались ими и подкармливали. Оставшиеся в живых четыре лебедя улетели с пруда, испугавшись выстрелов. Расследование проводит полиция, браконьеру грозит штраф до миллиона рублей или лишение свободы.

В Курчатовском районе, недалеко от села Кожля, пойман с поличным браконьер, застреливший косулю. Свидетелем оказался местный охотовед: он увидел гончих собак, охотников, услышал пять выстрелов, один из которых убил косулю, выбежавшую из леса. Личность браконьера установила полиция, идет разбирательство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По трагической случайности недалеко от села Большое Жирово Фатежского района машина сбила лося, который погиб на месте, сообщает региональная ГИБДД. Водителю автомобиля «опель вектра», хотя авария и не была намеренной, по всей видимости, предстоит выплатить штраф за гибель животного.

Ранее ФАН рассказывал о преступлении, раскрытом в Иркутской области. Там четверо браконьеров застрелили медведицу и трех медвежат.

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курская область браконьер лебеди косуля
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