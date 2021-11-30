Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 16:01
16:00
Общество
Иммунолог Крючков предупредил о возможной комбинации двух штаммов COVID-19 в организме
16:00
Общество
Мира Тэрада и Иван Мельников расскажут о незаконной экстрадиции россиян с территорий третьих стран в США
16:00
Видео
Петербуржцев не предупредили о продаже их собственного дома
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что происходит в Сальвадоре
16:00
Общество
Власти Петербурга вместо уборки снега распыляли на улицах города химикаты
15:58
Спорт
Путин объявил о планах поехать на открытие Олимпиады в Пекин
15:57
Весь мир
Иракские следователи не смогли найти причастных к покушению на премьер-министра
15:56
Экономика
Путин оценил влияние нового штамма коронавируса на мировую экономику
15:55
Политика
Публицист Альгис Микульскис проанализировал опасения министра обороны Белоруссии
15:53
Общество
Директор производства Нестерова рассказала о влиянии пандемии на предпринимателей
Все новости

Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу

Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
wikipedia.org  /  Utahraptor ostrommaysi / CC BY-SA 3.0

Москва, 30 ноября. Необходимо проанализировать возможности экспорта водорода в страны Евросоюза. Соответствующее поручение правительству совместно с «Газпромом» и МИДом дал президент РФ Владимир Путин.

«Проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза», — сказано в списке поручений главы государства по итогам совещания о мерах по реализации климатической политики.

Также до 1 марта 2022 года кабмин должен разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения глобальных выбросов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее выразил уверенность, что Россия может стать лидером международного рынка водорода.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
Газпром путин водород поручение путина
Комментировать