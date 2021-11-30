Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу

Москва, 30 ноября. Необходимо проанализировать возможности экспорта водорода в страны Евросоюза. Соответствующее поручение правительству совместно с «Газпромом» и МИДом дал президент РФ Владимир Путин.

«Проработать вопросы о возможности экспорта в страны Европейского союза водорода в составе метано-водородной смеси на базе действующих трубопроводных систем и признании такого водорода соответствующим требованиям таксономии Европейского союза», — сказано в списке поручений главы государства по итогам совещания о мерах по реализации климатической политики.

Также до 1 марта 2022 года кабмин должен разработать реестр климатических проектов с указанием эффекта для сокращения глобальных выбросов.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко ранее выразил уверенность, что Россия может стать лидером международного рынка водорода.