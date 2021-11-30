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Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции

Политика
Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 30 ноября. Радикальный журналист правых взглядов Эрик Земмур намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Франции. Об этом он сообщил в Twitter.

Трансляция выступления Земмура ведется на его странице в соцсетях. В списке претендентов на пост главы государства уже значатся более 40 имен. Кандидаты выдвигаются от политических партий или самостоятельно.

«Я решил баллотироваться на президентских выборах», — сказал Земмур.

Граждане Франции будут выбирать президента в два тура, которые состоятся 10 и 24 апреля 2022 года. Действующий лидер Эммануэль Макрон пока не заявлял о своей кандидатуре, но в политических кругах не сомневаются в его планах.

Президент Франции ранее изменил один из цветов государственного флага. Макрон убрал синий и поставил на его место более темный оттенок.

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