Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край

Хабаровск, 30 ноября. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил снять фильм в жанре вестерн, он уже утвердил синопсис к картине. Чиновник рассчитывает, что лента привлечет внимание туристов.

Глава региона раскрыл подробности, выступая на стратегической сессии по вопросам социально-экономического развития края. Он предложил снять фильм, в основе которого будет история о краже золота.

«Я утверждал синопсис фильма. Называться будет «Умальта». Жанр фильма — вестерн, приключения, игровой полнометражный фильм», — объяснил Дегтярев.

По его словам, сюжет картины связан с Хабаровским краем и «чуть-чуть Благовещенску перепадет славы». История происходит осенью 1916 года и разворачивается вокруг кражи десяти пудов золота с Амгуньского прииска. Дегтярев убежден, что эта кинолента позволит привлечь туристов.

Региональное кино активно развивается в России. Один из ярчайших примеров — Якутия. Фильмы якутской школы получают престижные награды. В частности, картина Дмитрия Давыдова «Пугало» стала победителем «Кинотавра» и призером Tromso Internasjonale Filmfestival.