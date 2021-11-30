Банк России понизил официальный курс доллара на 1 декабря

Москва, 30 ноября. Официальный курс доллара на 1 декабря был понижен Банком России относительно установленного ранее значения. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на портале регулятора.

Решением Центробанка официальный курс американской валюты был снижен на 9 копеек, в результате чего составил 74,89 рубля. Установленный на среду официальный курс евро, вырос на 34 копейки в сравнении с показателем 30 ноября до уровня 84,82 рубля.

В итоге стоимость бивалютной корзины, состоящей из 0,55 доллара и 0,45 евро, рассчитанная на 1 декабря, увеличилась на 10 копеек, достигнув 79,36 рубля.

По мнению главного аналитика «Совкомбанка» Михаила Васильева, доллар на текущей неделе будет торговаться в диапазоне 74,5-76,5 рубля. Для евро, по его словам, будет актуален коридор в 84,5-86,5 рубля.