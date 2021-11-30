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Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:20
Политика
Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом
facebook.com  /  Lina Axelsson Kihlblom

Стокгольм, 30 ноября. Впервые в истории Швеции пост министра займет женщина-трансгендер. Лина Аксельссон Килблом сменила пол в 90-е годы и в возрасте 51 года возглавит ведомство, занимающееся вопросами высшего образования.

Килблом получила министерскую должность по распоряжению действующей главы шведского кабмина Магдалены Андерссон. Андерссон уже второй раз за месяц получила должность премьер-министра после того, как правящая коалиция распалась 24 ноября. 29 ноября парламент снова проголосовал за назначение главой правительства лидера социал-демократов.

После распада правящей коалиции Андерссон подала в отставку 24 ноября. Тогда из лидирующего блока вышла партия «Зеленые».

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