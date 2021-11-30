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Российские истребители приняли участие в патрулировании границ Белоруссии

Армия
Российские истребители приняли участие в патрулировании границ Белоруссии
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Минск, 30 ноября. Белорусские и российские истребители Су-30СМ выполнили совместное патрулирование. Военные самолеты совершили полет вдоль границ Белоруссии, сообщили в минобороны республики.

Российские боевые единицы уже принимали участие в совместном патрулировании белорусских рубежей 25 ноября. Такие действия предпринимались для предотвращения нарушения границы на фоне полетов авиации западных стран.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец отметил, что не исключены провокации сил НАТО на белорусской границе. При этом он выразил уверенность, что страны Североатлантического альянса не решатся на открытую конфронтацию с Россией и Белоруссией.

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