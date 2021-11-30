«Зима только начинается»: эксперт назвал причины снежного коллапса в Петербурге

Северная столица заслуживает более грамотной кадровой политики среди высших чиновников накануне зимы. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.

Уже который день подряд Санкт-Петербург находится во власти циклона «Бенедикт», принесшего холод и обильные снежные осадки. Горожане жалуются в соцсетях на непроходимые сугробы, десятибалльные пробки и регулярные аварии, которые происходят из-за гололедицы на дорогах. Для Северной столицы зима вновь наступила внезапно, а коммунальные службы опять оказались к ней не готовы.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Ситуация носит системный характер, — заметил Соловейчик. — Мы сталкивались с подобными недоработками коммунальных служб еще в 2009, 2010 и 2011 годах — и многим петербуржцам события тех зим памятны и по сей день. Помнят их и представители бизнеса, которые не могли подвести к своим магазинам новые товары. Ситуация, которую мы видим сегодня в Северной столице, быть может, еще не настолько критична, однако давайте не забывать, что зима только начинается и наверняка еще успеет вызвать ностальгические чувства».

Политолог подчеркнул, что проблемы с коммунальным обслуживанием города в холодное время года «накопились давно и их пора решать».

Невские Новости /

«Прежде всего, надо разобраться, как заранее планировать в соответствии с метеорологическими прогнозами работу коммунальных служб и обеспечивать ее с организационно-технической точки зрения, — отметил эксперт. — Вне всяких сомнений, упор надо делать на современные методы уборки снега, ведь совершенно очевидно, что даже всего одна специальная машина способна на большее, чем 50 гастарбайтеров с лопатами».

Собеседник ФАН заявил о необходимости организации общественного контроля за сферами ЖКХ, деятельностью управляющих компаний и «за деятельностью тех организаций, которые занимаются непосредственно уборкой снега».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Безусловно, необходим депутатский контроль за деятельностью чиновников комитета по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, — убежден Соловейчик. — Средства-то отпускаются бюджетные, за счет налогов, которые мы платим как наемные работники. Людям нужно четкое понимание того, насколько эффективно расходуются их средства».

Невские Новости / Ольга Костромина

Политолог также отметил необходимость «соответствующей кадровой политики» для города на Неве.

«Мы с вами знаем, что нынешнего председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко назначили только что (15 ноября. — Прим. ФАН), буквально накануне снегопада. Он человек новый, до этого руководил различными районами нашего города — Кронштадтским, Калининским — и наверняка на новом месте ему необходимо время, чтобы вникнуть в свою работу. Ну так, наверное, стоило бы подумать о назначении чиновника столь важного в зимний период времени комитета заранее — месяца так за два-три? Или наоборот, подождать до весны, когда снег сам по себе растает? А вот делать такую кадровую перестановку непосредственно перед началом зимы, на мой взгляд, не стоило бы», — резюмировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Ранее блогер и урбанист Илья Варламов заявил о проблемах Петербурга с регулярным коммунальным обслуживанием.