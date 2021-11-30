«Зима только начинается»: эксперт назвал причины снежного коллапса в Петербурге

Северная столица заслуживает более грамотной кадровой политики среди высших чиновников накануне зимы. Об этом в интервью ФАН заявил представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик.
Уже который день подряд Санкт-Петербург находится во власти циклона «Бенедикт», принесшего холод и обильные снежные осадки. Горожане жалуются в соцсетях на непроходимые сугробы, десятибалльные пробки и регулярные аварии, которые происходят из-за гололедицы на дорогах. Для Северной столицы зима вновь наступила внезапно, а коммунальные службы опять оказались к ней не готовы.
«Ситуация носит системный характер, — заметил Соловейчик. — Мы сталкивались с подобными недоработками коммунальных служб еще в 2009, 2010 и 2011 годах — и многим петербуржцам события тех зим памятны и по сей день. Помнят их и представители бизнеса, которые не могли подвести к своим магазинам новые товары. Ситуация, которую мы видим сегодня в Северной столице, быть может, еще не настолько критична, однако давайте не забывать, что зима только начинается и наверняка еще успеет вызвать ностальгические чувства».
Политолог подчеркнул, что проблемы с коммунальным обслуживанием города в холодное время года «накопились давно и их пора решать».
«Прежде всего, надо разобраться, как заранее планировать в соответствии с метеорологическими прогнозами работу коммунальных служб и обеспечивать ее с организационно-технической точки зрения, — отметил эксперт. — Вне всяких сомнений, упор надо делать на современные методы уборки снега, ведь совершенно очевидно, что даже всего одна специальная машина способна на большее, чем 50 гастарбайтеров с лопатами».
Собеседник ФАН заявил о необходимости организации общественного контроля за сферами ЖКХ, деятельностью управляющих компаний и «за деятельностью тех организаций, которые занимаются непосредственно уборкой снега».
«Безусловно, необходим депутатский контроль за деятельностью чиновников комитета по благоустройству администрации Санкт-Петербурга, — убежден Соловейчик. — Средства-то отпускаются бюджетные, за счет налогов, которые мы платим как наемные работники. Людям нужно четкое понимание того, насколько эффективно расходуются их средства».
Политолог также отметил необходимость «соответствующей кадровой политики» для города на Неве.
«Мы с вами знаем, что нынешнего председателя комитета по благоустройству Василия Пониделко назначили только что (15 ноября. — Прим. ФАН), буквально накануне снегопада. Он человек новый, до этого руководил различными районами нашего города — Кронштадтским, Калининским — и наверняка на новом месте ему необходимо время, чтобы вникнуть в свою работу. Ну так, наверное, стоило бы подумать о назначении чиновника столь важного в зимний период времени комитета заранее — месяца так за два-три? Или наоборот, подождать до весны, когда снег сам по себе растает? А вот делать такую кадровую перестановку непосредственно перед началом зимы, на мой взгляд, не стоило бы», — резюмировал эксперт.
Ранее блогер и урбанист Илья Варламов заявил о проблемах Петербурга с регулярным коммунальным обслуживанием.