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Телеведущая Ксения Собчак нашла в архивах совместное видео Градского и Долиной
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Собчак нашла в архивах совместное видео Градского и Долиной
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 30 ноября. Телеведущая Ксения Собчак в личном блоге выложила видеофрагмент с концерта «Шлягеры уходящего века», который транслировался в 1997 году на телеканале «Культура», пишет Teleprogramma.pro.

На видеоролике звучит удивительнейший по силе дуэт Александра Градского и Ларисы Долиной. Выступление проходило в Большом зале консерватории при участии оркестра под управлением Евгения Светланова. Тогда музыканты спели композиции «Кабаре», «Нью-Йорк», «Барселона», Be My Love, а также Yesterday, которые можно услышать в ролике на странице Ксении Собчак.

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Все новости / Шоу-бизнес / Телеведущая Ксения Собчак нашла в архивах совместное видео Градского и Долиной
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