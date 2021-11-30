Телеведущая Ксения Собчак нашла в архивах совместное видео Градского и Долиной

Москва, 30 ноября. Телеведущая Ксения Собчак в личном блоге выложила видеофрагмент с концерта «Шлягеры уходящего века», который транслировался в 1997 году на телеканале «Культура», пишет Teleprogramma.pro.
На видеоролике звучит удивительнейший по силе дуэт Александра Градского и Ларисы Долиной. Выступление проходило в Большом зале консерватории при участии оркестра под управлением Евгения Светланова. Тогда музыканты спели композиции «Кабаре», «Нью-Йорк», «Барселона», Be My Love, а также Yesterday, которые можно услышать в ролике на странице Ксении Собчак.