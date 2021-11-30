Телеведущая Ксения Собчак нашла в архивах совместное видео Градского и Долиной

На видеоролике звучит удивительнейший по силе дуэт Александра Градского и Ларисы Долиной. Выступление проходило в Большом зале консерватории при участии оркестра под управлением Евгения Светланова. Тогда музыканты спели композиции «Кабаре», «Нью-Йорк», «Барселона», Be My Love, а также Yesterday, которые можно услышать в ролике на странице Ксении Собчак.

Москва, 30 ноября. Телеведущая Ксения Собчак в личном блоге выложила видеофрагмент с концерта «Шлягеры уходящего века», который транслировался в 1997 году на телеканале «Культура», пишет Teleprogramma.pro .

Ранее Лариса Долина отмечала, что смерть композитора и автора песен Александра Градского — страшная утрата для нее. Она написала об этом 28 ноября на своей странице в Instagram и прикрепила совместное фото с певцом.

Лариса Долина по-прежнему не может смириться со смертью маэстро. По ее словам, с его уходом ушла целая эпоха.

«Трудно переоценить вклад этого артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно все: рок, популярные песни, оперное искусство. А еще Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ», — написала Долина в соцсетях.

Напомним, об уходе певца стало известно 28 ноября. Народный артист России перенес инсульт и был госпитализирован в нейрореанимацию, где у него произошел инфаркт головного мозга.

Ранее сообщалось, что врачи запретили Александру Градскому работать после перенесенного коронавируса.