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Прощание с Владимиром Наумовым пройдет в узком кругу

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:17
Общество
Прощание с Владимиром Наумовым пройдет в узком кругу
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 30 ноября. Родственники народного артиста СССР Владимира Наумова решили провести церемонию прощания с режиссером в узком кругу. Этой информацией поделился источник в окружении семьи.

Точная дата прощания пока неизвестна. Семья решает вопрос о месте и времени траурной церемонии.

«Прощание, по предварительной информации, пройдет в ближайшее время в узком семейном кругу», — заявил собеседник ТАСС.

Владимир Наумов скончался 29 ноября в Москве. Ему было 93 года. Он не дожил до своего дня рождения неделю.

Наумов — режиссер 20 кинолент. Наибольшую популярность он получил за счет своих фильмов «Бег», «Мир входящему», «Скверный анекдот», «Тегеран-43». Последняя лента завоевала золотой приз на Московском международном кинофестивале в 1981 году.

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