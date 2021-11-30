Прощание с Владимиром Наумовым пройдет в узком кругу

Москва, 30 ноября. Родственники народного артиста СССР Владимира Наумова решили провести церемонию прощания с режиссером в узком кругу. Этой информацией поделился источник в окружении семьи.

Точная дата прощания пока неизвестна. Семья решает вопрос о месте и времени траурной церемонии.

«Прощание, по предварительной информации, пройдет в ближайшее время в узком семейном кругу», — заявил собеседник ТАСС.

Владимир Наумов скончался 29 ноября в Москве. Ему было 93 года. Он не дожил до своего дня рождения неделю.

Наумов — режиссер 20 кинолент. Наибольшую популярность он получил за счет своих фильмов «Бег», «Мир входящему», «Скверный анекдот», «Тегеран-43». Последняя лента завоевала золотой приз на Московском международном кинофестивале в 1981 году.