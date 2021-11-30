Захарова назвала стратегические ошибки исторической прерогативой Великобритании

Москва, 30 ноября. Стратегические ошибки являются исторической прерогативой Великобритании, рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова.

Таким образом дипломат ответила британскому министру иностранных дел Лиз Трасс, которая предостерегла Москву от попыток подорвать стабильность у союзников. Соответствующим заявлением Захарова поделилась в своем Telegram-канале.

«Мы не посягаем на стратегические ошибки — это историческая прерогатива Британии», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова рассказала, что власти Великобритании запутались в политических интригах, отправляя своих военных инженеров на границу Белоруссии и Польши. По словам дипломата, общее количество пытавшихся попасть на британскую территорию через пролив Ла-Манш беженцев уже превысило 20 тысяч. Она добавила, что ситуация на польско-белорусской границе по сравнению с этими цифрами «не поражает масштабом», но удивляет действиями Варшавы.