Академик Межевич предложил прекратить поставки газа из-за выпадов Еврокомиссии в адрес РФ

Санкт-Петербург, 30 ноября. Руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал планы Еврокомиссии по проведению крупного расследования в отношении «Газпрома» в связи с резким скачком цен на энергоносители.

В случае обнаружения достаточного количества аргументов в пользу версии о причастности российской стороны к всплеску цен на природное топливо Еврокомиссия может обложить «Газпром» крупным штрафом. Речь идет о 10% от общего оборота компании, что равняется 80 миллиардам евро.

По словам академика, Еврокомиссия на полном серьезе может пойти на подобный шаг. В Брюсселе не намерены признавать, что к резкому подорожанию газа привела их собственная политика.

«Да, это абсолютно реалистично, политика Еврокомиссии, она провалилась, переход на краткосрочные контракты, отвязать цену на газ от цены на нефть — это ошибка, но ее признавать в Брюсселе не будут», — сказал он на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Вместе с тем Межевич выразил мнение, что Россия все же может привести в чувство Еврокомиссию одним действенным маневром. Для этого необходимо просто прекратить поставки газа, резюмировал он.

Ранее экономист Наталья Мильчакова спрогнозировала дальнейший рост цен на газ в Европе. Специалист отметила, что это связано с наступлением отопительного сезона.