Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 14:32
14:30
Видео
Изобретатель из Китая создал колесо обозрения на человеческом приводе
14:30
Экономика
Зарплаты строителей и работников сельского хозяйства значительно выросли в России
14:29
Общество
Инспекторы ДПС спасли пять человек из горящего дома в Верхней Пышме
14:27
Происшествия
Лифт с пассажиром сорвался в одной из многоэтажек Иркутска
14:26
Экономика
Правительство России и «Газпром» проработают вопрос поставок водорода в Европу
14:26
Происшествия
В аэропортах Стамбула приостановили прием и отправку рейсов из-за ураганного ветра
14:26
Политика
Журналист Земмур объявил о намерении баллотироваться на выборах президента Франции
14:25
Общество
Михаил Дегтярев предложил снять вестерн для привлечения туристов в Хабаровский край
14:20
Экономика
Банк России понизил официальный курс доллара на 1 декабря
14:20
Политика
Пост министра высшего образования Швеции впервые займет женщина-трансгендер Килблом
Все новости

Академик Межевич предложил прекратить поставки газа из-за выпадов Еврокомиссии в адрес РФ

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:22
Политика
Академик Межевич предложил прекратить поставки газа из-за выпадов Еврокомиссии в адрес РФ
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 30 ноября. Руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич прокомментировал планы Еврокомиссии по проведению крупного расследования в отношении «Газпрома» в связи с резким скачком цен на энергоносители.

В случае обнаружения достаточного количества аргументов в пользу версии о причастности российской стороны к всплеску цен на природное топливо Еврокомиссия может обложить «Газпром» крупным штрафом. Речь идет о 10% от общего оборота компании, что равняется 80 миллиардам евро.

По словам академика, Еврокомиссия на полном серьезе может пойти на подобный шаг. В Брюсселе не намерены признавать, что к резкому подорожанию газа привела их собственная политика.

«Да, это абсолютно реалистично, политика Еврокомиссии, она провалилась, переход на краткосрочные контракты, отвязать цену на газ от цены на нефть — это ошибка, но ее признавать в Брюсселе не будут», — сказал он на пресс-конференции в медиацентре «Патриот».

Вместе с тем Межевич выразил мнение, что Россия все же может привести в чувство Еврокомиссию одним действенным маневром. Для этого необходимо просто прекратить поставки газа, резюмировал он.

Ранее экономист Наталья Мильчакова спрогнозировала дальнейший рост цен на газ в Европе. Специалист отметила, что это связано с наступлением отопительного сезона.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Академик Межевич предложил прекратить поставки газа из-за выпадов Еврокомиссии в адрес РФ
россия газ еврокомиссия
Комментировать