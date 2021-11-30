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Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц на несколько недель лишил соседей горячей воды

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 14:19
Общество
Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц на несколько недель лишил соседей горячей воды
ТАСС  /  Саверкин Александр

Москва, 30 ноября. Продюсер фильма «Бумер» Сергей Члиянц затопил соседей. Пока его не было дома, в его апартаментах дома Союза кинематографистов в Новолесном переулке прорвало трубу с горячей водой, из-за чего пострадали несколько квартир.

Соседи до сих пор не могут пользоваться горячей водой, так как Члиянц пока не вернулся домой, а без него устранить поломку не получится. Как сообщает Telegram-канал Mash, для этого необходимо разобрать стену.

Сейчас Члиянц находится на Украине и вернется в Москву только в середине декабря. Дочь продюсера смогла попасть к нему домой вместе с сантехником, чтобы перекрыть воду.

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авария вода Сергей Члиянц
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