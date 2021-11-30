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Разработчики Innosilicon представили видеокарты с производительностью на уровне Nvidia и AMD

Технологии
Разработчики Innosilicon представили видеокарты с производительностью на уровне Nvidia и AMD
Prt Scr youtube.com  /  @ NVIDIA GeForce

Пекин, 30 ноября. Китайская компания Innosilicon разработала сразу четыре модели графических ускорителей. Проекту удалось превзойти GeForce RTX 2080 по производительности и увеличить видеопамять.

Видеокарты ориентированы на потребительский рынок и предназначены для использования в обычных компьютерах. Ускорители представлены в четырех вариантах, которые должны бросить вызов техногигантам Nvidia и AMD, передает портал VideoCardz.

Графические ускорители основаны на чипе Fantasy One — устройство было создано на архитектуре BXT. Так, базовая модель Type A может посоперничать в производительности с GeForce GTX 1660. Видеокарты ряда Type B не уступают уровню GeForce RTX 2080.

AMD также решила занять место в доступном сегменте с новинкой. Компания выпустила в октябре на рынок видеокарту Radeon RX 6600 по бюджетной цене.

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видеокарта nvidia GeForce
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